Tuttosport – Gattuso e la squadra vogliono fare ‘en plein’: il quarto posto è in pugno

Il Napoli centra l’ennesimo risultato utile della sua striscia positiva, conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla Champions in quel di Torino. Gli azzurri ora sanno di non dover fare sconti a nessuno in questa volata finale e vogliono fare en plein per le partite che restano, così come il loro allenatore Gattuso.

Il tecnico partenopeo, al termine del successo contro i granata, ha lanciato un messaggio alla squadra: “Ora il messaggio di Gattuso alla squadra è quello di provare a vincere le cinque partite che restano, a cominciare dalla sfida contro il Cagliari programmata per domenica alle 15 allo stadio Maradona.

Dopo aver vinto in casa del Torino, la squadra azzurra vuole i tre punti anche dai sardi per non falsare la lotta per non retrocedere. Ora che il Napoli tiene stretto in pugno il quarto posto, sarà un problema della Juve e del Milan riuscire a strappargli dalle mani il prezioso trofeo“.