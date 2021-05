Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus avrebbe scelto Gattuso come sostituto di Pirlo in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero alla sua prima esperienza in panchina, non è stato autore di un’ottima annata e la conquista della Champions potrebbe non bastargli per la riconferma. Ecco perchè la società bianconera ha deciso di virare su Rino che, dopo aver interrotto i contatti con la Fiorentina, rappresenterebbe la prima alternativa valida.