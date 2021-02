Tuttosport – Mazzarri traghettatore o Benitez dal prossimo anno, ma il futuro di Gattuso non dipende dai risultati: la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Rino Gattuso e della panchina azzurra: “L’unico gradito e disponibile al momento sembrerebbe essere Walter Mazzarri, anche se il patron ha il dubbio che il trainer toscano potrebbe non avere il tempo di addestrare la squadra con il suo 3-4-2-1, visto il calendario denso di impegni. Di Rafa Benitez manco a parlarne, né tantomeno a stagione in corso: De Laurentiis lo vorrebbe dal prossimo anno, ma nel ruolo di direttore tecnico che abbia la supervisione anche sul mercato. Sarà analizzato il comportamento in campo dei calciatori, che dovranno dimostrare concretamente di essere ancora con l’allenatore. Non tanto il risultato finale, sarà osservato soprattutto l’impegno profuso dagli azzurri, per capire se avranno ancora voglia di lottare nonostante la stanchezza accumulata (nel 2021 il Napoli ha già giocato 13 partite) e le assenze che costringono Gattuso ad avere in panchina solo quattro giocatori di movimento.”