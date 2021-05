Tuttosport – Napoli, missione risanare il bilancio: Koulibaly può partire

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli un anno e mezzo dopo lo scoppio della pandemia e con la mancata qualificazione in Champions, necessita di una ridimensionata del bilancio. Sono – 19 milioni milioni i debiti ammontati in questa stagione. Per risanare il conto esistono solo due modi: ridurre il tetto ingaggi e la cessione di 2 0 3 pezzi pregiati della rosa. Uno su tutti è Kalidou Koulibaly, per cui l’agente Ramadani si sta muovendo alla ricerca di una squadra disposta a sborsare la cifra richiesta dal club azzurro per il suo cartellino, ovvero 45/50 milioni. Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid sono sulle sue tracce.