Udinese, il patron Pozzo a Sky: “Il Napoli è straordinario, ma noi cercheremo di vincere”

L’Udinese non si scanserà per la festa scudetto del Napoli. A ribadirlo ancora una volta è il patron dei friulani Giampaolo Pozzo, che ai microfoni di Sky nel pre partita alla Dacia Arena ha sottolineato: “Tifiamo per la nostra squadra ed evidentemente tutti abbiamo voglia di vincere. Il Napoli ha fatto un campionato straordinario, non credo che in passato ci sia stato un divario così netto fra la prima e la seconda in classifica. La squadra di Spalletti ha già vinto virtualmente lo Scudetto dopo un grande campionato. Noi però stasera cercheremo di vincere come facciamo in ogni partita”.