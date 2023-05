Udinese, Lovric: “Lavoriamo duro per affrontare il Napoli”

Nel corso dell’intervista a Udinese TV, il centrocampista bianconero Sandi Lovric ha analizzato il ko di Lecce: “Non è facile spiegare queste prestazioni altalenanti. Non abbiamo giocato bene a Lecce, lo sappiamo e ci dispiace. Ne siamo consapevoli e ora abbiamo due opzioni: o pensiamo ancora alla gara con il Lecce e andiamo ancora più giù di morale o alziamo la testa, impariamo dagli errori e lavoriamo duro per affrontare il Napoli. Non solo il mister, siamo noi stessi in primis ad essere arrabbiati. Sappiamo che dovevamo e potevamo fare meglio. In quella rovesciata pensavo di aver fatto gol, Falcone ha fatto una grande parata. Sarebbe stato non solo il più bello ma sarebbe probabilmente cambiata la partita per noi. E’ un peccato”.