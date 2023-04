Il Napoli Under 16 è riusito a qualificarsi ai play-off. Dopo la vittoria della Ternana contro il Sassuolo per 3-2 ed il pareggio del Pissa per 0-0 a Modena, infatti, gli azzurrini chiudono il campionato al sessto posto (ultimo posto disponibile per accedere ai play-off). Il Napoli al primo turno dovrebbe incontrare in gara secca il prossimo 30 aprile il Sassuolo terzo in classifica.