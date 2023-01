Under 15, risultati e classifica: il Napoli aggancia la zona play-off

L’Under 15 del Napoli vince 3-0 a Terni in uno scontro diretto per la zona play-off, con questo successo aggancia proprio la Ternana al sesto posto in classifica. In questo momento gli azzurrini sono nella bagarre per l’ultima posizione valida per andare oltre la regular season, condividono questa posizione con Fiorentina e Ternana. Ecco i risultati e la classifica

MODENA-BOLOGNA 1-2 RETI: 10 Groza (B), 69 Wiafe (M), 77 Briguglio (B) ASCOLI-EMPOLI 1-4 RETI: 28 Amadio (A), 35 Antonini (E), 50 Bagordo rig. (E), 62 Campaniello (E), 69 Landi (E) TERNANA-NAPOLI 0-3 RETI: FIORENTINA-PERUGIA 1-2 RETI: SASSUOLO-PISA 3-0 RETI: 40 Reggiani, 56 Borrelli, 71 Acatullo

CLASSIFICA

GIRONE C P G 31 11 EMPOLI 24 11 BOLOGNA 23 11 SASSUOLO 20 11 MODENA 11 11 FIORENTINA 11 11 TERNANA 11 11 NAPOLI 8 11 PISA 8 11 PERUGIA 7 11 ASCOLI

Prossimo turno: Napoli-Sassuolo, 5 febbraio 2023