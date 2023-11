Under 16, Napoli-Cremonese 1-3: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli, dopo cinque risultati utili consecutivi, perde 3-1 in casa contro la Cremonese. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PUGLIESE 6,5: Fa una parata molto importante in uscita su Lubrano, è attento e preciso quando deve impostare il pallone con i piedi.

CAPOZZOLI 5: Soffre tanto il duello con Bighetti, commette un ingenuo fallo da rigore nel primo tempo. (Dal 4′ s.t. Buonaiuto 6,5: (Ottimo impatto sulla partita, realizza tanti interventi importanti in fase di non possesso)

MARCIANO 5,5: Non sempre fa la scelta giusta nei movimenti, nella tenuta della posizione, in generale nel lavoro difensivo. (Dal 14′ s.t. Lieto 6: Fa un buon lavoro, una mezz’oretta di gara per lui)

SARDO 6,5: Non solo è buona la prova a livello difensivo ma Sardo è l’arma più importante del Napoli con le sue rimesse lunghe dentro l’area.

ZAPPETTINI 6,5: Uno dei migliori in campo, lavora benissimo soprattutto in fase di non possesso. È rapido, tiene sempre il passo di Lubrano sulla sua corsia.

PRISCO 6: Lavora abbastanza bene davanti alla difesa, conduce il possesso palla, è intelligente anche sotto il profilo tattico nella lettura degli spazi, delle situazioni.

D’ANGIO’ 5,5: Fa fatica a trovare margini di manovra, spazi in cui riuscire ad incidere. (Dal 14′ s.t. Colurciello 6: Una mezz’ora di lotta e di governo, l’atteggiamento è quello giusto)

CHIOCCA 5,5: Non riesce a trovare continuità dentro la partita, è complice anche la fatica con cui il Napoli riesce ad arrivare nella trequarti avversaria attraverso le azioni manovrate. (Dal 31′ s.t. Castaldi s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

PIGNAROSA 7: Il migliore in campo del Napoli. Realizza un gol bellissimo e soltanto uno straordinario Novati gli nega più volte il colpo di testa vincente.

BARBELLA 6,5: Fa sentire il suo peso dentro l’area avversaria, ha varie situazioni in cui si rende pericoloso, sbatte contro uno straordinario Novati.

FAVICCHIO 6: Ha quasi mai la possibilità di puntare l’avversario e di ricercare spazi in cui incidere. (Dal 14′ s.t. Rosi 6,5: Si rende protagonista di un paio di conclusioni interessanti, anche in questo caso è decisivo Novati).

ANNUNZIATA 6: Ci sono varie assenze per influenza, il Napoli comunque trova il modo per affrontare la partita costruendo anche varie situazioni interessanti, sventate solo da uno straordinario Novati. Va bene la capacità d’adattarsi alle difficoltà, però si può migliorare sulla qualità del gioco, ricercando la costruzione anche sotto pressione. Raramente il Napoli ha avuto la capacità di palleggiare sotto pressione e di riuscire a costruire delle azioni sulle catene laterali.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Francesco Russo