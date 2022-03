Under 16, Napoli-Crotone 3-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli batte 3-0 il Crotone, approfitta della sconfitta casalinga della Roma contro il Benevento e aggancia proprio i giallorossi al secondo posto. Al complesso sportivo “Kennedy” non c’è partita, con gli azzurrini che la risolvono con la doppietta di Gambardella e il gol di D’Angelo. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

Puca 6: Risponde presente sulle pochissime volte che viene chiamato in causa. Bravo sulla conclusione sul finire di Le Pera.

Sparavigna 6,5: Quell’azione in solitaria di fine primo tempo grida vendetta, un vero peccato. Il terzino destro azzurro è una spina nel fianco per i calciatori avversari ed è solido in fase difensiva. (Dal 35’st Cefariello sv).

Esposito 6,5: Tiene botta e limita nel migliore dei modi Ambrogio. Insieme al compagno di reparto non va mai in affanno.

Gambardella 7,5: Il protagonista assoluto di giornata. Doppietta personale con gol importanti e non semplicissimi da eseguire. In difesa tiene botta sfruttando la stazza importante. (Dal 35’st De Luca sv).

De Crescenzo 6: Rispetto a quanto ci ha abituati in passato, partita sottotono per il terzino azzurro che spinge meno ma tiene molto bene in fase difensiva.

De Chiara 6: Lavora bene, ha visione di gioco e la squadra gli gira intorno. Non riesce ad incidere come vorrebbe. (Dal 12’st Borrelli 6: Ha sul piede la palla del 4-0 ma cambia idea su come battere a rete e finisce per mandarla in tribuna. Poco altro).

D’Angelo 7: Non solo il gol, non solo l’assist per il gol di Gambardella che chiude praticamente il match ma soprattutto la costanza, l’eleganza e la costanza che mette in campo.

Borriello 6: Ci si aspettava qualcosa di meglio, ma la sufficienza è più che meritata. La numero 10 è una maglia importante. (Dal 22’st Parisi 6: Entra e svolge il compitino. Nei passaggi steccha la scelta finale).

Malasomma 6,5: Oggi come un diesel, è andato migliorando insieme alla partita. Lascia il campo poco dopo il raddoppio dei suoi. (Dal 12’st Campanile 6: Entra bene in campo e non fa rimpiangere il compagno sostituito).

Raggioli 6,5: Trova il gol che l’arbitro coadiuvato dal suo assistente gli nega, probabilmente ingiustamente. Si fa spazio e ci prova da qualsiasi posizione. E’ mancato solo l’appuntamento con la rete. (Dal 22’st Pinzolo 6: Si piazza al centro dell’attacco e sciupa una buona occasione).

Stasi 6,5: Dal suo piede partono gli assist migliori per i compagni. Nella prima frazione di gioco mister Malafronte gli cambia fascia d’appartenenza ma alla lunga torna nella sua zona preferita. (Dal 35’st Avvisati sv).

Dai nostri inviati al complesso “Kennedy”, Salvatore Garofalo e Francesco Russo