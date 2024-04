Under 16, risultati e classifica: azzurrini fuori dai play-off

L’Under 16 del Napoli ha perso 3-0 in casa contro il Parma, non ci saranno altre chances per acciuffare i play-off ad una giornata dalla fine del campionato. La vittoria del Torino contro il Pisa ha sancito la certezza aritmetica dell’obiettivo sfumato, il Napoli non può più agguantare i granata per lo svantaggio negli scontri diretti. Gli azzurrini hanno pareggiato in casa 1-1 e perso 3-0 a Torino nelle due sfide contro i granata. Ecco i risultati e la classifica:

SASSUOLO-BOLOGNA 1-0 RETI: 10 Wiredu MODENA-CREMONESE 2-1 RETI: 14 Wiafe (M), 54 Colpo (M), 80+2 Biolchi (C) JUVENTUS-GENOA 1-4 RETI: 23 Dagostino (G), 29 Ceppi (J), 56 Toscano (G), 68 Calamita (G), 89 Traversa (G) NAPOLI-PARMA 0-3 RETI: TORINO-PISA 1-0 RETI: 24 Falasca REGGIANA-SPEZIA 2-2 RETI: RIPOSA: SAMPDORIA

CLASSIFICA

P G 49 23 JUVENTUS 49 23 SAMPDORIA 38 23 GENOA 38 23 PARMA 35 23 TORINO 34 24 CREMONESE 33 23 BOLOGNA 32 23 NAPOLI 26 23 SASSUOLO 26 23 SPEZIA 22 23 PISA 17 23 MODENA 9 23 REGGIANA

Prossimo turno: Bologna-Napoli, 28 aprile 2024