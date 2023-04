L’Under 16 del Napoli è ai play-off, la vittoria sul campo dell’Ascoli e il pareggio del Pisa a Modena consegna ai ragazzi di mister Annunziata il sesto posto, l’ultimo valido per andare ai play-off. Ternana, Pisa e Napoli hanno chiuso la regular season a pari punti, va fuori il Pisa per i punti conseguiti negli scontri diretti. Il 30 aprile il Napoli affronterà in trasferta in gara secca il Sassuolo. Ecco i risultati e la classifica:

ASCOLI-NAPOLI 1-2 RETI: 16 Giglio (N), 26 Calvaresi (A), 54 Giglio (N) EMPOLI-PERUGIA 3-2 RETI: FIORENTINA-BOLOGNA 1-2 RETI: 10 aut. (B), 43 Angiolini (F), 70 Di Costanzo (B) MODENA-PISA 0-0 RETI: TERNANA-SASSUOLO 3-2 RETI:

CLASSIFICA