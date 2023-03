Under 17, Napoli-Fiorentina 1-3: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli dopo un poker di vittorie consecutive cade in casa contro la capolista Fiorentina che ha imposto la legge del più forte. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 6,5: Sui gol può fare poco, realizza altri interventi che evitano che il passivo sia ancora più ampio.

SEQUINO 6: Fa un buon lavoro in fase difensiva, al 34′ è provvidenziale il suo intervento di testa nell’area piccola su tiro di Puzzoli. (Dal 59′ Garofalo 6,5: Riesce gradualmente ad entrare dentro la partita dopo qualche difficoltà iniziale, ha il merito di segnare il gol della bandiera all’86’)

DE CRESCENZO 5,5: Il compito è duro, soffre in fase di non possesso e riesce a spingere poco a livello offensivo. (Dal 79′ Di Giovanni s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

ESPOSITO 5: Giocatori come Caprini, Puzzoli e Rubino fanno la differenza e i centrali azzurri fanno fatica.

GAMBARDELLA 5: Tanti errori nelle letture, nell’atteggiamento della linea difensiva. Qualche volta bisognerebbe insistere anche nella costruzione dal basso. La Fiorentina buca troppo spesso centralmente la difesa azzurra.

DE LUCA 5: Tra le linee si fa fatica, la Fiorentina più volte riesce a trovare i varchi per far male al Napoli. (Dal 59′ Avvisati 5,5: Prova a dare il suo contributo in mezzo al campo)

D’ANGELO 5,5: Meno brillante rispetto ad altre partite, non ce la fa ad incidere.

BALLABILE 5,5: Apprezzabile lo spirito di sacrificio anche dopo il cambio di sistema ma a livello offensivo non riesce mai ad essere realmente pericoloso. (Dal 68′ Campanile 5.5: Tenta un tiro sul primo palo, è l’unico spunto degno di nota della sua partita)

BORRIELLO 6: La partita è complicata ma comunque riesce a produrre qualche spunto, al 25′ manda il pallone a lato sul primo palo, poi inventa l’assist per il gol di Garofalo.

MALASOMMA 6: Nel primo tempo è il più vivace, le azioni più pericolose s’alimentano proprio dalle accelerazioni che imprime e dalle giocate che esprime. Nella ripresa la Fiorentina prende il largo, Malasomma è meno incisivo e Galizia lo sostituisce. (Dal 68′ Parisi 5,5: Prova a inserirsi, proporsi, dare il suo contributo)

PINZOLO 6: Un paio di volte riesce ad andare al tiro in area di rigore, fa un buon lavoro sotto il profilo fisico anche con un avversario d’alto livello come Kouadio. (Dal 68′ Raggioli 5,5: Va a combattere dentro l’area, ci mette fisicità e determinazioni ma non ha opportunità degne di nota)

GALIZIA 5,5: La Fiorentina è di un altro livello sia sotto l’aspetto tecnico che fisico, il Napoli per un tempo è dentro la partita con valore, poi dopo il gol si è smarrito ma ha avuto la forza di chiudere con dignità anche per la capacità dell’allenatore di essere connesso con la squadra.