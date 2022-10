Un Napoli sfortunato cade in casa contro il Pisa. Dopo un primo tempo con pochi sussulti, a inizio recupero un errore di Sparavigna costringe Petrone all’espulsione. Napoli in 10 e sulla punizione seguente passa in vantaggio il Pisa. Nella ripresa nonostante l’uomo in meno gli azzurrini entrano bene in capo e trovano il pareggio con Parisi, ma il nuovo vantaggio immediato toscano tagli le gambe ai ragazzi di Galizia. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 5.5 Conclude un primo tempo inoperoso con l’intervento che lascia il Napoli in 10. È sfortunato, non può fare altro che abbattere la punta pisana lanciata verso l’area di rigore. Non era mai stato impegnato da un Pisa poco presente in area di rigore.

SPARAVIGNA 5 Macchia la sua partita con un retropassaggio corto verso Petrone al 45′ sul quale si invola un velocissimo Raychev. Dal suo colpo di testa maldestro nascono l’espulsione di Petrone e la punizione che porta i toscani in vantaggio. (46′ PUZONE 6 Spinge di più rispetto a Sparavigna, ha più passo e un cross più incisivo).

ESPOSITO 6 Buona partita per entrambi i centrali, è spesso rapido in chiusura e sicuro dei suoi mezzi. Qualche piccolo errore ininfluente in fase d’impostazione.

GAMBARDELLA 6 Buona l’intesa con il compagno di reparto Esposito, bene nei colpi di testa e sempre presente nelle chiusure sulle punte pisane.

DE CRESCENZO 5.5 Spinge molto sulla fascia sinistra, arriva spesso sul fondo e riesce a piazzare qualche buon cross per la testa di Raggioli, non sfruttato a dovere. Va anche al tiro nel finale, con poca fortuna. Pesa la marcatura non perfetta in occasione dell’1-2 toscano.

STASI 5.5 Si vede poco, viene sostituito a fine primo tempo per lasciare spazio a Gisondi dopo l’espulsione di Petrone. (45’+2′ GISONDI 6 Un ottimo intervento in occasione del gol dell’1-2 pisano che non basta ad evitare il vantaggio in tap-in degli ospiti).

BORRELLI 6 Fa più lavoro sporco che altro, corre molto e copre bene il centrocampo. Fa tanti chilometri, esce dopo 70 minuti in debito d’ossigeno. (70′ VALENTINO s.v.)

D’ANGELO 6.5 Più qualità che quantità, fa lui passa la gran parte dei rifornimenti verso l’attacco. Bella la giocata sul pareggio di Parisi, scatta tra due difensori e piazza l’assist decisivo.

MALASOMMA 6 Potrebbe portare il Napoli in vantaggio con uno splendido tiro a giro sul quale il portiere toscano letteralmente vola, deviandolo sulla traversa. Tenta spesso la giocata, avrebbe meritato di più. (66′ PARISI 6.5 Entra e segna da due passi il gol del momentaneo pareggio).

PINZOLO 6 Gioca un primo tempo discreto con qualche buono spunto, presente in un paio di occasioni da rete. Sostituito a inizio ripresa, con il Napoli in 10. (46′ DE CHIARA 6 Lavoro di copertura per due a centrocampo, nel finale commette il fallo che porta alla punizione dell’1-3

RAGGIOLI 5.5 Si sbatte molto, fa tanto lavoro di sponda e gioca più per i compagni che per se stesso. Generoso, gli manca qualche spunto sotto porta.