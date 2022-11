Under 18, Napoli-Lazio 1-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 18 del Napoli incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato, subisce la rimonta della Lazio che vince 2-1 a Cercola. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 6,5: Sui gol può farci poco, in più di un’occasione, invece, è decisivo, a fine primo tempo su Di Nunzio e quando impedisce ad Oliva di segnare il gol dell’1-3.

MANZO 5,5: Quando s’apre il campo nella ripresa, va in grossa difficoltà sulla fascia destra.

MAZZONE 6: Per gran parte della gara è tra i migliori in campo, realizza tanti interventi importanti, poi anche lui quando s’apre il campo nella ripresa in dieci contro dieci accusa il colpo.

DI LAURO 6: Condivide le disattenzioni difensive con i compagni, va meglio quando viene spostato a sinistra dopo la sostituzione di Tortora. È uno dei più vivaci dopo i colpi della rimonta laziale.

TORTORA 6: Non fa la stessa prestazione propositiva vista in altre situazioni ma la prova è comunque complessivamente buona. (Dal 72′ De Luca 5,5: Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, la Lazio trova prima il gol dell’1-1 e poi quello dell’1-2. Paga le praterie che lascia il Napoli in certe situazioni)

PELUSO 6: Determina l’espulsione di Petrucci, anche nel primo tempo s’inserisce bene negli spazi, pecca qualche volta nelle scelte, soprattutto in quelle finali, in fase di rifinitura o di conclusione.

LEGNANTE 6: Cerca di far bene in entrambe le fasi, collabora alla gestione dell’equilibrio di squadra in maniera brillante a lungo, poi paga dopo le espulsioni che la squadra perde le misure. (Dall’84’ Grieco s.v.: Una decina di minuti per lui compreso il recupero, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

LETTERA 5,5: Fa fatica ad inserirsi nei meccanismi di gioco, a far circolare il pallone con qualità e rapidità di palleggio. (Dal 59′ Zula 6: Fa vedere dei buoni spunti soprattutto con il pallone tra i piedi, deve migliorare nelle letture senza palla, in fase di non possesso)

PUZONE 5: Commette una grave ingenuità, viene espulso per doppia ammonizione dopo il fallo su Nazzaro. È un momento-svolta della partita nonostante anche la Lazio due minuti dopo rimanga in dieci uomini.

LORUSSO 6,5: Protagonista di giocate di qualità, al 25′ impegna Polidori con un gran tiro dalla distanza, al 49′ porta in vantaggio il Napoli con una bella conclusione di sinistro. In coppia con Vilardi, costruisce dei buoni spunti offensivi. (Dal 72′ Vigliotti 6: Prova ad incidere ma il Napoli produce poco, attacca la porta al 76′ ma sul cross dalla sinistra Nazzaro lo anticipa)

VILARDI 6,5: Colpisce un palo nel primo tempo, inventa l’assist che porta al gol di Lorusso nella ripresa. Quando accelera, costruisce sempre situazioni interessanti.

TEDESCO 5,5: A tratti la squadra mette in luce anche buona qualità di gioco ma bisogna lavorare sugli errori, sulla capacità di leggere i momenti, in dieci contro dieci perde l’equilibrio e le distanze.