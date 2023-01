Under 18, Napoli-Lecce 0-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 18 del Napoli incassa la settima sconfitta consecutiva, la ottava delle ultime nove, perde 2-0 in casa contro il Lecce che va a segno con Minerva e Gueye. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 6: Quando è chiamato in causa, si fa trovare pronto soprattutto su alcuni tiri dalla distanza, anche sulla punizione di Orfano. Sui gol non può fare nulla.

PUZONE 5,5: Potrebbe spingere di più, ha le qualità per farlo. (Dal 71′ Romano 5,5: Si fa beffare da Minerva nell’azione del gol dello 0-2)

MAZZONE 6: Tanti interventi dentro l’area di rigore importanti, mette in mostra buoni mezzi e ottima capacità di concentrazione.

DE LUCA 6: Autorevole, preciso, se la cava bene quando deve costruire e più volte si posiziona bene dentro l’area di rigore.

DI LAURO 5,5: Si propone anche senza palla sulla fascia sinistra, può far meglio in quella difensiva, il Lecce colpisce sulla sua fascia nell’azione del primo gol.

STASI 5,5: È abituato a stare di più da dentro al campo, parte da esterno e va in difficoltà nell’incidere sulle azioni. (Dall’82’ Milo s.v.: Meno di dieci minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

LEGNANTE 5: Con Lettera non riesce mai ad alzare il livello del ritmo, a velocizzare la manovra. (Dal 61′ Tuccillo 5,5: Non riesce a cambiare gli equilibri del centrocampo in una partita in cui il Napoli costruisce troppo poco)

LETTERA 5,5: L’unico spunto degno di nota è la percussione centrale conclusa poi con il passaggio a Solmonte ma fa troppo poco e condivide con Legnante il limite di una manovra troppo lenta e piatta.

PELUSO 6,5: Uno dei migliori, costruisce l’occasione di Vigliotti con l’azione sul lato destro e l’assist per il centravanti azzurro, poi nel finale di gara sfiora il gol di testa sugli sviluppi di un corner.

SOLMONTE 5,5: Si fa vedere poco, complice anche una squadra che sembra lenta, piatta, cervellotica. L’unico spunto è un tiro dalla distanza terminato a lato. (Dal 61′ Raggioli 5,5: Si muove tanto, cerca di inserirsi dentro l’area di rigore avversaria ma non ci riesce)

VIGLIOTTI 5,5: Si muove tanto, cerca di porsi come riferimento, spreca una grande occasione sullo 0-1 al 59′ su assist di Peluso. (Dal 71′ Grieco 6: Produce delle situazioni interessanti nel finale di gara).

TEDESCO 4,5: È un campionato dove il risultato conta relativamente ma i numeri sono una fotografia e, incassando così tante sconfitte, non si cresce, anzi si perdono ulteriori certezze. Sette sconfitte consecutive, otto nelle ultime nove gare, ad oggi la peggior difesa del girone con 26 gol subiti, sono dati che meritano una riflessione. Sul campo poi si vede una squadra piatta, a bassa intensità, confusa dentro cambiamenti continui, con tanti giocatori che sembrano peggiorare piuttosto che migliorare.

A cura di Ciro Troise