Under 18, Napoli-Sassuolo 2-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 18 del Napoli subisce in casa una rimonta dal Sassuolo, va sul 2-0, poi Lombardo accorcia le distanze e, infine, pareggia all’87’ con Railian. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6: Si fa trovare pronto quando è chiamato in causa, sui gol non può farci nulla.

ROMANO 6: Compie un buon lavoro in entrambe le fasi di gioco, è attento e preciso negli interventi.

MAZZONE 6,5: All’85’ mette anche il corpo per consentire al Napoli di mantenere il vantaggio. ha delle buone letture anche dentro la propria area di rigore.

DE LUCA 6,5: In campo sotto età rispetto alla categoria, se la cava molto bene.

DI LAURO 6,5: Assicura sovrapposizioni, si propone con costanza sulla catena di sinistra arrivando anche al cross in alcune occasioni.

RUSSO 6,5: È uno di quelli di cui si sente la mancanza quando viene sostituito. Inventa una grande palla per Vigliotti quando sfiora un gol alla Ibrahimovic. Ispira l’autorete di Rigo con il suo calcio d’angolo. In versione playmaker è una novità per il suo percorso, si tratta di una traccia interessante su cui continuare a lavorare. (Dal 72′ Legnante 6: Ha caratteristiche diverse, il Sassuolo inizia a spingere e il Napoli fa fatica negli ultimi venti minuti)

MUTANDA 6,5: Buona partecipazione alla gara, il lavoro è discreto in tutte le fasi di gioco. Interessante la visione che fornisce nella gestione del pallone. (Dal 58′ Cuciniello 6: Può fare di più nella ricerca dell’uno contro uno, dell’iniziativa individuale a supporto della squadra)

PELUSO 7: Fa gol, colpisce una traversa, rimedia un’ammonizione e quando viene sostituito si sente la sua mancanza. (Dal 65′ Tortora 6: Si ritrova in un momento in cui la squadra inizia a calare, prova a scuoterla in qualche situazione di gioco)

MARRANZINO 6: Deve migliorare nelle scelte, pensare al gioco meno con la visione schiacciata su se stesso e più lavorando in armonia con i compagni.

VILARDI 6,5: Non è ancora quel ragazzino con la frequenza di passo che ricordava Federico Chiesa visto negli anni scorsi ma l’assist no-look per il gol di Peluso vale già gli applausi. Regala altri sprazzi di qualità, deve avere più continuità dentro la partita. (Dal 58′ Lettera 6: Fornisce il suo contributo soprattutto nella gestione del pallone)

VIGLIOTTI 6,5: All’8′ tenta un gol alla Ibrahimovic che avrebbe fatto il giro del web. Lavora bene per la squadra, il calo nel finale arriva anche per l’assenza di peso offensivo, di un giocatore come Vigliotti che aiuta i compagni a risalire il campo. (Dal 72′ Stasi 6: Entra in campo in un momento complicato, quando il Sassuolo prende campo)

TEDESCO 6,5: C’è da apprezzare che la squadra si stia riprendendo, come dimostrano i tre risultati utili consecutivi. È un peccato il calo nei venti minuti finali ma la bilancia pende di più sul valore da attribuire ai primi settanta in cui il Napoli ha messo in mostra delle buone trame di gioco.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI-SASSUOLO 2-2

Reti: 1′ Peluso (N), 21′ aut. Rigo (S), 35′ Lombardo (S), 88′ Railian (S)

NAPOLI: Turi; Romano, Di Lauro, L. Russo (72′ Stasi), Mazzone (C), De Luca, Peluso (65′ Tortora), Zula (58′ Cuciniello), Vigliotti (72′ Legnante), Marranzino, Vilardi (58′ Lettera).

A disposizione: Pellino, Ruggiero, Puzone, Grieco.

Allenatore: Andrea Tedesco.

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Piantedosi, Rigo (46′ Okojie), Henriksen, Di Bitonto, Caragea (58′ Casini), Petrosino (C), Sandro (46′ Railian), Foresta, Lombardo (Knezovic).

A disposizione: Zouaghi, Manini, Deri, Fontana, Pigati.

Allenatore: Francesco Pedone.

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Sig. Gigliotti di Cosenza.

Assistenti: Sig. Colaianni di Bari e Sig. Fedele di Lecce.