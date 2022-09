Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della SSC Napoli: “Mi chiamo Mathias Olivera Miramontes, ho 24 anni e vengo da Montevideo in Uruguay. Ho una famiglia molto unita, molti amici e amo passare del tempo con loro. Una sorella, oltre mamma e papà, che che vivono in Uruguay. In Europa vivo con la mia fidanzata e con i miei due cani e cerco di godermi questa nuova esperienza. Mio padre ora è qui per aiutarmi durante il primo periodo nel nuovo club, mentre mia mamma e mia sorella sono ancora in Uruguay. Ho iniziato a giocare a calcio a tre anni per il Caravelas, poi a 12-13 anni sono passato al Nacional salendo di categoria fino all’esordio coronando un sogno. Poi sono andato al Getafe, in prestito all’Albacete, poi sono tornato al Getafe e ora sto vivendo questa nuova esperienza al Napoli. Un giocatore che mi è sempre piaciuto nella mia posizione è stato Caceres, ho giocato con lui in Nazionale ed è sempre stato un riferimento per me. Non ho ancora visto molto di Napoli, la gente è sempre pronta a sostenerti e questo è molto importante per un calciatore. Senti molto la presenza dei tifosi quando sei in campo. Mi hanno raccontato molto, soprattutto su Diego Maradona. Ha avuto una storia meravigliosa al Napoli e noi dobbiamo proseguire su quella strada. Mi piace Plena, musica uruguaiana e reggaeton. Il mio cantante preferito è Leo Matioli, un cantante argentino. Mi piacciono molto le sue canzoni. Tatuaggi? Ho un po’ di tutto: animali, credo molto in Dio e quindi ho alcuni tatuaggi della Vergine Maria. Ho anche i nomi della mia famiglia, dei miei nonni, mio padre, mia madre, mia sorella. Li porto sempre con me e questo mi dà una grande forza. Vorrei dire per prima cosa grazie a tutti per il benvenuto caloroso, spero di dare tutto in campo per raggiungere i nostri obiettivi. Forza Napoli Sempre!”.