VIDEO – Ngonge: “Incredibile sentire lo stadio urlare il mio nome”, Dendoncker: “A Napoli c’è una forte passione”

Cyril Ngonge e Leander Dendoncker, attaccante e centrocampista del Napoli, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Sorare in un video pubblicato su X dalla SSC Napoli.

– Il tuo arrivo a Napoli

Dendoncker: “La città è abbastanza famosa, è straordinaria e le persone vivono di una forte passione di calcio”.

Ngonge: “Le mie prime impressioni sono state ottime. Il mio primo gol è arrivato contro la mia ex squadra, ma poi me l’hanno tolto. E’ stato incredibile sentire lo stadio urlare il mio nome”.

– I tuoi punti di forza

Ngonge: “Direi il mio istinto, non penso molto a quello che faccio, lo faccio e basta”

Dendoncker: “Sono un calciatore fisico, mi piace anche aiutare gli attaccanti”

– A chi ti ispiri

Dendoncker: “Mi ispiro a Busquets”.

Ngonge: “Neymar”

