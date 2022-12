Fulvio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Spero il Napoli vinca lo scudetto, lì ho un giocatore che è Alessio Zerbin. La procura è di Giulio Marinelli. Alessio è come un figlio per me. Non si muove dal Napoli, sta benissimo lì. E’ sempre pronto ad entrare. Vale più stare a Napoli e giocarsi Champions League e Scudetto che andare altrove per qualche minuto il più. E poi i suoi minuti se li sta ritagliando anche in azzurro.”