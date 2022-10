Zielinski: “Ad Amsterdam serata magica, ma ora sotto con la Cremonese. Io leader? Si”

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Ad Amsterdam è stata una serata magica, non solo per noi ma per tutti i napoletani che tifano Napoli. Siamo andati sotto, ma c’era tutto il tempo per risolvere la partite e così abbiamo fatto. Sono molto contento, così come la squadra. Il mister ci ha fatto i complimenti per la bellissima partita, ma si è raccomandato di avere i piedi per terra. Già il prossimo match contr con la Cremonese sarà molto difficile. Bisogna sempre prestare attenzione, allenarci e lavorare”.

I nuovi arrivati? “I nuovi hanno subito dato il loro contributo. La società ha fatto un ottimo lavoro. Sono andati via alcuni calciatori importantissimi, ne sono arrivati dei nuovi, forse poco conosciuti, ma che hanno dato però subito il loro contributo. Si è creato un gruppo molto unito, lo si vede anche in campo. Speriamo di mantenere sempre questo spirito”.

Ora sei un leader? “Si, mi sento un leader. Ma cerco soprattutto di dare il mio massimo per la squadra”.

Questo Napoli meglio di quello di Sarri? “Spero di sì. C’è tutto per fare bene, lo stiamo dimostrando, ma stiamo solo all’inizio. Sono sicuro che la squadra farà di tutto per rendere al meglio”.

S di Spalletti come la parola Scudetto? “E’ il sogno è di tutta la gente che tifa Napoli.”