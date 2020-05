Antonio Di Natale: “Mertens mi assomiglia in tutto, Insigne è l’unico napoletano…”

Antonio Di Natale, ex attaccante tra le altre di Empoli e Udinese ora allenatoee, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Eccone uno stralcio: “Attaccante in cui mi rivedo di pià? Di sicuro Mertens, ha addirittura le mie stesse movenze. Mi assomiglia in tutto, anche per come sa arrivare in area di rigore. Poi, Insigne. Insigne più esterno di me? E’ vero, ma anche Lorenzo ha qualcosa di mio. Lorenzo è poi l’unico napoletano che alla fine ha conquistato Napoli. Anche lui ha fatto molta fatica, ma alla fine c’è riuscito”.