Mancini: “Il rinvio degli Europei può essere un vantaggio per noi”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky: “Nessuno di noi avrebbe voluto non giocare gli Europei. Se ne sono andate tante persone, questa è la cosa più difficile da accettare. A livello calcistico credo che per noi possa andar bene, abbiamo una squadra giovane e possiamo continuare a migliorare. I giovani tra un anno avranno più esperienza. Il terzino il ruolo in cui siamo più carenti? Non credo, forse ci sono dei giocatori che dovrebbero giocare di più nelle proprie squadre. Siamo messi abbastanza bene in tutti i reparti. Se proprio dobbiamo cercare un ruolo, bisogna trovare qualcuno dietro a Immobile e Belotti. “Zaniolo? Non credo possa essere il numero 9, speriamo che Kean possa giocare e migliorare. Poi aspettiamo anche i più giovani. La speranza è di trovarne altri con caratteristiche diverse. Esposito mi piace, ha già giocato in Champions. Deve fare esperienza. Più ne abbiamo, meglio è. La duttilità è una risorsa. In questo senso abbiamo quattro-cinque giocatori come Chiesa, Sensi, Bernardeschi o Florenzi”.