Bagni: “Il Napoli cade sempre negli stessi errori, ieri Insigne ha mostrato insofferenza”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi l’ex azzurro Salvatore Bagni. Ecco le sue parole:

“Osimhen? Sarebbe stato determinante non tanto per i gol quanto per i movimenti. Petagna ha altre caratteristiche, Insigne però a un certo punto ha fatto un segno d’insofferenza perché non si muoveva nessuno. Però è andata così ed è andata bene. Se non avesse vinto il Napoli sarebbe stato in piena crisi. Tutte le settimane leggo di sfuriate e chiacchiere negli spogliatoi. Però si vede che non gli entra dentro ai ragazzi, perché ricadono sempre negli stessi errori.