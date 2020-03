Carraro: “Lo spostamento dell’Europeo al 2021 è una soluzione plausibile”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l’ex presidente della FIGC Franco Carraro ha parlato così:

“Penso che in questo momento parlare di cosa succederà dopo il 3 aprile mi sembra ottimistico. E’ vero che il provvedimento fissa la data del 3 aprile, sarei felicissimo se fosse l’ultimo giorno dei determinati blocchi, temo che non sarà cosi. Pochi minuti fa ho ascoltato il presidente della regione Lombardia che ha fatto un quadro della sua regione molto preoccupante, a nome dei sindaci chiederà al Governo di chiudere anche i negozi. Vuol dire che i dati che sono in suo possesso non sono positivi, c’è il rischio che la carenza dei posti letto in terapia intensiva siano insufficienti. Speriamo si fermi tutto in Lombardia, credo che così non sarà. Spostare l’Europeo? Di tutte le manifestazioni che ci sono, lo spostamento dell’Europeo sia la meno complicata, essendo itinerante se si dicesse lo si gioca nel 2021 non sarebbe una complicazione insuperabile, la cancellazione non implicherebbe il fatto di dire ad uno stato ‘ti lascio solo dopo che hai fatto i lavori in tanti impianti'”.