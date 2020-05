Ciro Troise su Azmoun: “Più simile a Mertens che a Milik, ottimi i rapporti con Ramadani…”

Ciro Troise ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della tramsissione Radio Gol:

“Ottimista per la ripartenza? A queste condizioni è più probabile che non si riparta o che ci si possa fermare poi subito. Purtroppo c’è il Coronavirus che ha fatto tantissime vittime ma ci sono anche altri virus in Italia che fanno male…Bisogna capire entro lunedì cosa verrà fuori dal protocollo, anche se il vero scoglio e il vero tema resta quello del primo giugno. Se non ci saranno le condizioni minime per disciplinare viaggi, ritiri e trasferte sarà inevitabile lo stop. Molti fanno finta di non capire: se il calcio si fermerà dovrà essere aiutato dato il conseguenziale dnno economico che ne deriverebbe. Sarebbe più opportuno ripartire con le giuste misure di sicurezza piuttosto che dover intervenire in un secondo momento con proveddimenti studiati ad hoc. Quello che si farà oggi potrebbe avere effetti devastanti per moltissimi anni. Scelta degli altri Paesi sul calcio? Le parole del Ministro Spadafora di stamattina tendono principalemten a cautelare il suo operato in qualsiasi caso. Non ho mai visto ministri che lasicano un like su Facebook ad un commento tendenzioso in una situazione così delicata. Azmoun? C’è della sostanza, oggi parliamo di valutazioni, liste e pensiere che poi dovranno diventare opere quando il calcio ripartira. Non c’è una trattativa aperta oggi nel mondo del calcio. Azmoun piace tanto al Napoli e ci sono contatti fitti con il suo entourage e con il gruppo di Ramadani, che ha un grande rapporto con il club azzurro. È un giocatore più simile a Mertens che a Milik per caratteristiche, credo che il Napoli abbia in mente di investire 20-25 milioni. Ad oggi non c’è però alcuna certezza”.