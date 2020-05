Cistana, l’agente: “Pronto per il Napoli, ha grande personalità e può giocarsi il posto da titolare”

Amdrea Cistana, difensore classe ’97 del Brescia, è stato accostato al Napoli nelle ultime settimane . A tal proposito ne ha parlato Beppe Galli, agente del ragazzo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Cistana? È uno dei giovani italiani più interessanti, per lui è stato molto importante quest’anno giocare in una difesa a quattro a Brescia. Preferisce di base il sistema difensivo a tre ma un difensore oggi come oggi deve essere completo. Sarebbe pronto per il Napoli? Sarebbe il primo rincalzo dei titolari al momento in azzurro. Potrebbe starci tranquillamente Gli consiglio però a prescindere sempre di andare a giocare da titolare per poter crescere al meglio. Il ragazzo ha grande personalità e chi lo prende fa un grandissimo affare”.