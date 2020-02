Giannichedda: “Barcellona match difficile, ma il Napoli si esalta nei grandi match. Sugli obiettivi dico…”

Ai microfoni di Tmw radio ha parlato così l’ex giocatore Giuliano Giannichedda. Ecco le sue parole:

“Tutte le scelte vanno accettate e condivise. Almeno una giornata si dovrebbe fermare la Serie A, per sedersi ad un tavolo e decidere cosa fare. Le decisioni prese in maniera frettolosa possono portare a polemiche. Se poi l’epidemia crescerà, ovviamente si dovranno vedere certe situazioni. Ma sicuramente va salvaguardata prima la salute di tutti”.

Stasera Napoli-Barcellona: cosa ti aspetti? Missione impossibile?

“Sarà difficile, sono contento che Messi sia stato accolto bene a Napoli, perché è visto un pò come il nuovo Maradona. E’ un Barcellona che ha ripreso a giocare con la voglia giusta. Ora sono anche tornati in testa alla Liga, è una squadra in salute. Diventa una partita molto difficile, ma il Napoli è in crescita e i grandi giocatori sono stimolati da queste partite. In campionato ormai è difficile che si possa lottare per la zona Champions. Quindi queste partite, compresa la Coppa Italia, diventano fondamentali per la stagione del Napoli”.

Il miglior Maradona o il miglior Messi: quale preferisci?

“Messi è quasi la sua reincarnazione. Maradona l’ho vissuto da piccolo, ma non sono paragonabili. Di sicuro sono venuti sulla Terra per insegnare calcio a tutti. E lo hanno fatto entrambi bene. Impossibile però sceglierne uno”.