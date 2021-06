Giordano sul futuro di Insigne: “Dopo i casi Calhanoglu e Donnarumma tutto è possibile”

Ai microfoni di Tmw radio ha parlato cosi l’ex giocatore Bruno Giordano. Ecco le sue parole:

“Insigne sta giocando benissimo. Ci sta tutto nel calcio, anche che possa andare via. Prende già molto a Napoli, non è più un ragazzo lui e andare a a investire tanti soldi su di lui non so quante squadre possano permetterselo. Ma dopo i casi di Donnarumma e Calhanoglu tutto è possibile”.

Juventus, accelerata per Locatelli. Che ne pensa?

“E’ un giocatore italiano, importante, sarà il futuro della Nazionale. E’ un investimento grosso ma che ci può stare. Il valore del calciatore è emerso ben prima di questo Europeo. E’ un investimento giusto”.