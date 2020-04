Lazio, Patric: “Rispettiamo il decreto ma non capisco delle cose…”

Patric, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del club biancoceleste. Ecco quanto selezionato da IamNaples.it: “Rapporto con i compagni di squadra in questo periodo? Con i compagni di squadra ci sentiamo molto tramite chat, non abbiamo perso i contatti. Nel mio piccolo ho cercato di aiutare anche degli ospedali nel mio paese che per fortuna non sono stati tanto colpiti. Mi manca il campo, la partita, i tifosi e sentire il calore della partita. Decisioni del governo? Dobbiamo rispettare il decreto, ma ci sono delle cose che non capisco. Vedo la gente andare al parco, ma nello stesso tempo noi non possiamo andare in un centro sportivo molto ampio dedicato solo a noi. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti quando riprenderemo. Siamo una squadra pieni di professionisti. La vita è fatta di difficoltà, ma arrenderci sarebbe un errore. La nostra filosofia di vita deve racchiudersi nella parola: “Allegria”. Solo così usciremo fuori da questo periodo”.