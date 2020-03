Lecce, il presidente Damiani: “Contrario a playoff e playout, ci siamo mossi tardi!”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La conference call con Gravina è durata circa un’ora, siamo in contatto costantemente e quotidianamente. C’è praticamente un’assemblea permanente. Soluzioni ipotizzate? Oggi si è solo discusso della tutela degli atleti in relazione ad un documento firmato dai medici sportivi, che suggeriscono di interrompere gli allenmenti per una settimana. Dovessero cambiare le cose, ci sarebbe uno stop più lungo. È una scelta di responsabilità da parte di tutti i club. Fermare tutto? Dipendesse da me, fermerei tutto! Anche a livello di competizioni europee credo che si stia arrivando a questa soluzione. Idee del presidente De Laurentiis? Abbiamo affrontato solo questo tema di prevenzione. È stato insensato giocare con l’Atalanta? Ero incredulo prima della partita, avevo chiesto un supplemento di riflessione a tutti gli organi preposti attraverso una lettera aperta. Ci siamo mossi tardi in Italia dal punto di vista calcistico, sto vedendo questo stesso tipo di atteggiamento da parte dei nostri colleghi degli altri campionati europei. Playoff e playout? Sono contrario assolutamente, non ci sono le condizioni!”.