Pescara, il patron Sebastiani: “Inutile ora parlare di date, tutti vogliamo la stessa cosa…”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’interesse di tutti è quello di finire i campionati ma dobbiamo attenerci a quello che succede. L’emergenza non finirà certo in una settimana e le cose non torneranno comunque alla normalità in tempi brevi. Al primo posto c’è la salute del Paese, il calcio può aspettare. 3 giugno per ripartire? Inutile darsi date oggi, Dobbiamo vivere alla giornata, tutti poi vogliono la stessa cosa nel mondo del calcio. Conseguenze di non riprendere i campionati? Dietro le squadre ci sono aziende ed imprenditori, che se avranno difficoltà si ripercuoteranno inevitabilmente sul sistema calcio. Sarebbe follia torgliere energie alle imprese per immeterle nelle società”.