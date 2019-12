Sky, Ugolini: “Gaetano ha bisogno di andare altrove per giocare di più. Sul centrocampista dico…”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così il giornalista Sky Massimo Ugolini. Ecco le sue parole:

“Pulgar e Paredes? Quest’ultimo è un ottimo giocatore. Amrabat è molto vicino per giugno, d’accordo che ci sono tanti centrocampisti ma serve un regista in quel ruolo, un giocatore che sia bravo in fase di costruzione. Nel gioco delle coppie magari Allan e Fabiàn, Zielinski ed Elmas, e resterebbe fuori magari Gaetano, magari anche per il bene del ragazzo sarebbe importante qualche opportunità altrove per giocare di più. Paredes e Torreira sono giocatori che in questo momento potrebbero aiutare il Napoli a migliorare la fase di costruzione”.