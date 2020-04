Roma, Diawara: “Sarri mi ha fatto crescere, con Ancelotti non ha funzionato…”

Amadou Diawara, centrocampista della Roma ex Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il guineano è ritornato anche sulla sua esperienza in maglia azzurra: “È stato mister Sarri a volermi al Napoli, lo ringrazio perché mi ha fatto crescere molto come calciatore. Mi ha insegnato a giocare a calcio, facendomi entrare da subito anche in partite importanti dimostrando di avere fiducia in me. Poi le strade si sono divise ma lo ringrazio per quello che mi ha dato come calciatore e come uomo. Quando è arrivato Mister Ancelotti non sapevo se sarei restato al Napoli, poi lui mi ha chiamato per dirmi che contava su di me. Alla fine non è andata così, è una brava persona, ma con lui il rapporto non ha funzionato del tutto”.