“Consigli per gli acquisti”: a caccia dei centrali mancini sul mercato

Massimo Tanzillo, Direttore Sportivo e Osservatore abilitato a Coverciano, specializzato nello scouting che ha svolto in ogni sua forma lavorando dapprima per agenzia di procura, successivamente per clubs (Parma, V.Entella e Alessandria), per la federazione nel CFT e recentemente nel ruolo di Responsabile di settore Giovanile alla Turris con risultati entusiasmanti, torna per IamNaples.it al vecchio amore dello scouting estero grazie al quale in passato aveva fondato il portale “Generazione di Talenti”, vera pietra miliare per gli addetti ai lavori e semplici appassionati. Ci porta dentro le idee per la rivoluzione sul mercato che ha in mente De Laurentiis per il suo Napoli nella prossima estate. Rimaniamo sulla difesa, dopo il focus sui centrali di piede destro, oggi approfondiamo le idee per il difensore mancino. Diamo cinque possibili rinforzi Under 23 per intervenire nella zona di campo in cui non hanno convinto Juan Jesus e Natan:

Jorrel Hato: Solo classe 2006 per un profilo che di certo non ha bisogno di tante presentazione. Milita già in un club come l’Ajax e il suo cartellino non sarebbe di sicuro molto economico ma parliamo di una star assicurata. Inserito sia nella lista dei possibili “Golden Boy” 2024, che in quella del CIES dei top 100 Under 23 impiegati in questa stagione. Ovviamente anche Goal.com l’ha inserito nella sua famosa lista dei top 50 wonderkids 2024. Insomma già una “star” tra I nomi del futuro. Già titolare inamovibile in Eredivisie, ha anche esordito in nazionale maggiore e su di lui sono pronti a fare follie in tanti ma l’Arsenal sembra averci già le mani sopra.

Jorthy Mokio (500k): Se Hato è però in “overbooking” c’è un profilo simile vera chicca dell’autore, di due anni più giovane e ancora meno conosciuto. Jorthy Mokio milita in Belgio che ha già dato grandi soddisfazioni in passato con Koulibaly e anticipare la concorrenza potrebbe essere la scelta giusta per non partecipare ad aste future.

Hakon Rosten (2005 – 700k): Ancora quasi sconosciuto Rosten è il nome nuovo Norvegese. Difensore centrale di piede sinistro è di proprietà del Rosenborg e si è fatto le ossa in forza al Ranheim in OBOS-ligaen. Sarebbe un prospetto su cui puntare e magari mandarlo a fare esperienza, in operazione in stile Popovic.

Konstantinos Koulierakis (2003): La Grecia può sorridere, oltre ai già citati Konstantopoulos e Kalogeropoulos c’è Koulierakis in forza al Paok che è già approdato in nazionale maggiore. Piede sinistro naturale sembra esser finito sul taccuino di Milan e Benfica.

Oliver Provstgaard (2003 – 1M): Un nome non tanto conosciuto ma punto fermo di tutte le giovanili danesi fino all’under 21. 194 cm, fisico roccioso, affidabile e fuori dai “grandi radar”.

Il centrale di piede mancino è merce rara. Ma a guardar bene in giro per l’Europa gli scout italiani possono individuare alcuni nomi davvero interessanti. In Scandinavia, oltre Provstgaard, c’è il connazionale Valdemar Lund di 193 cm (2003 – 1.5M) in Danimarca. In Norvegia tra le fila del Molde che in quanto a giovani da valorizzare ne sa qualcosa. In Ucraina si mette in mostra tra le fila del Zorya Arseniy Batagov (2002 – 2M) mentre nel Lugano ha disputato un’ottima annata l’ex Juventus Albian Hajdari (2003 – 2.5M). Al pari del già citato Smand, la serie B olandese ci offre anche il mancino Juius Dirksen (2003 – 250k).

Massimo Tanzillo