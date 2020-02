RILEGGI LIVE – Under 15: Napoli-Salernitana 2-2 (14’pt Russo, 12′ e 27’st Cozzolino, 33’st Solmonte su rig.), finisce in parità

39′ Grande parata di Pellino che effettua un colpo di reni e si supera su una punizione di Nicoletti. FINISCE IL MATCH!!!

38′ Lancio di Pellino, torre di Miele e va al tiro Cuciniello. Tiro forte, ma Allocca blocca

35′ Cross dalla sinistra di Cuciniello e Allocca spazza. Quattro minuti di recupero

33′ GOOOL NAPOLI!!!!Calcio di rigore Napoli. Russo prova a portarsi la palla avanti con la testa, fallo di mano di Galietti e l’arbitro fischia il fallo! Dal dischetto Solmonte segna!

30′ Escono Vilardi e Manzo ed entrano Cuciniello e Mazzone

29′ Esce Melella ed entra Venturino

28′ Errore di Manzo e contropiede ospiti molto pericoloso che si conclude con un tiro nettamente a lato

27′ GOL Salernitana: Ingenuità difesa Napoli che si lascia sorprendere da un lancio in verticale, Melella serve Cozzolino che firma la sua doppietta

25′ Punizione dalla distanza di Peluso, chiude ancora Allocca. Negli ospiti ammonito Gallo

21′ Bella palla di Milo in area, Allocca chiude con i pugni e sulla respinta Carbone ci prova dalla distanza. Palla a lato.

20′ Esce Romano per Miele. Il Napoli passa al 3-3-1-3.

19′ Bella ripartenza nata da un fallo non fischiato e il Napoli va al tiro prima con Vilardi, respinge il portiere con i piedi e sulla respinta Milo manda a lato.

17′ Ammonito Peluso per un fallo su Melella

15′ Conclusione dalla distanza di Di Masi e la palla va a lato.

12′ GOL Salernitana: Grande Palla in verticale di Di Masi e Cozzolino in area di rigore batte di sinistro e firma il pari!

10′ Contatto dubbio in area tra Vilardi e Fasano, l’arbitro lascia correre nonostante le proteste. Negli ospiti escono Landi e Birra, entrano Chiumiento e Di Masi

6′ Azione sull’asse Russo e Vilardi, ma il cross di quest’ultimo viene bloccato da Allocca.

4′ Bellissimo lancio di Di Lauro per Solmonte che solo davanti al portiere manda il pallone alto sulla traversa

3′ Su punizione dalla distanza Nicoletti prova a beffare Pellino, palla a lato

1′ Inizia il secondo tempo. Grande palla di Vilardi per Russo che va al tiro di sinistro e manda di pochissimo a lato

Entra Carbone ed esce Tortora. Il Napoli passa al 4-3-1-2

SECONDO TEMPO

41′ Finisce il primo tempo

40′ Un minuto di recupero

33′ Insidioso corner e anche stavolta chiude Pellino

31′ Corner per gli ospiti, la palla arriva a Cozzolino che, da buona posizione, non va al tiro

28′ Uno-due di Solmonte con Vilardi che viene chiuso prima di arrivare al tiro

27′ Lancio di Di Lauro per Solmonte che prova la rovesciata, ma non trova la porta.

22′ Bella giocata dalla sinistra di L.Russo, entra in area e mette al centro dove chiude in uscita Allocca

20′ Punizione di Nicoletti dal limite, palla di poco a lato

14′ GOOL NAPOLIIII : L.Russo duetta con Tortora, passa in mezzo a due avversari e di sinistro realizza un gran gol!!!

8′ Palla in verticale di Melella per Cozzolino, ma in uscita alta Pellino chiude

5′ Calcio d’angolo di Nicoletti dalla sinistra, in acrobazia Cozzolino manda alto

2′ Cozzolino va subito al tiro, palla centrale e blocca Pellino

1′ Inizia il match

Primo Tempo

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Pellino, Romano, Di Lauro, Peluso, D’Avino, Manzo, Vilardi, Milo, Solmonte, L.Russo, Tortora. Panchina: Iovino, D’Amora, D.Russo, Mazzone, Musto, Carbone, Cuciniello, Grieco, Miele. All. Sorano

SALERNITANA: Allocca, Gallo, Scognamiglio, Nicoletti, Fasano, Galietti, Celia, Landi, Cozzolino, Birra, Melella. Panchina: Di Stanio, Boffa, Salerno, Ientile, Chiumiento, Venturino, Di Masi, Fusco, Perilli. All.Cerrato

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la diciannovesima giornata del girone C del campionato Under 15 serie A e B. Gli azzurrini sono primi in classifica in compagnia del Frosinone che, però, ha una gara in meno avendo già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. La Roma insegue a -4, il Pescara a -5 ma come il Frosinone ha giocato una partita in meno, il Napoli vuole difendere le prime due posizioni della classifica che valgono l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. La Salernitana è quinta in classifica in compagnia del Lecce a 24 punti ed è in un ottimo momento, ha conquistato tre vittorie consecutive contro Benevento, Cosenza e Juve Stabia.