RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Salernitana 3-0(2’p.t. Marranzino, 37’p.t. Pesce, 27’s.t. Pesce)

Terminata la gara

45′ Salierno raccoglie palla e prova un tiro a giro che termina a lato

43′ Bella giocata di Di Palma, Pesce controlla la sfera e conclude a rete: pallone fuori

42′ Gran palla di Spavone per Palmini respinge Abate, Pesce anticipato all’ultimo secondo da Belvedere

Concessi cinque minuti di recupero

37′ Cross di De Santis, ci prova Carbone: Provitolo, con qualche patema, riesce a salvare i suoi

35′ Cross dalla sinistra di Giannini: per un soffio non ci arriva Pesce di testa

33′ Cambi nella Salernitana: Abitino e De Santis subentrano a Landi e Iuliano

33′ Verticalizzazione di Di Palma per Pesce che prova una conclusione sul primo palo: manda in angolo, con qualche problema, Abate

30′ Quattro cambi per mister Bevilacqua: escono il portiere Boffelli, Di Leo, Di Dona e Scognamiglio ed entrano Provitolo, Palmini, Massa e Salierno

27′ Goaaal del Napoli: errore di Abate in fase di possesso che regala la sfera a Pesce che liberissimo in area deve solo poggiare il pallone in rete

24′ Ammonito De Pasquale per un brutto fallo su Memoli

20′ Calcio di punizione dalla destra della Salernitana, uscita a vuoto di Boffelli: mischia in area di rigore che viene sbrogliata dalla difesa partenopea

18′ Due sostituzioni nelle file degli ospiti: escono il portiere Petriccione e Lamberti ed entrano Abate e Memoli

15′ Altri due cambi per il Napoli: De Pasquale e Di Palma subentrano a Gioelli e Marranzino

9′ Tre sostituini per i granata: escono Fiore, Casola e Guerra ed entrano Marzochella, Carbone e Belvedere

8′ Punizione del Napoli respinta dalla difesa della Salernitana, tiro di Marranzino che si spegne sul fondo

1′ Petriccione sbaglia il rinvio, ne poteva approffittare Pesce ma la difesa granata riesce a liberare

1′ Primo cambio per il Napoli: Spavone subentra a Flora

Iniziato il secondo tempo

Terminata la prima frazione di gara

38′ Ammonito per Di Maio per una trattenuta su Pesce

37′ GOAAAL DEL NAPOLI: Pesce approfitta di un errore di Di Maio e si invola verso l’area granata e d’esterno destro la mette nell’angolo opposto

32′ Altra conclusione di Scognamiglio respinta da Petriccione

31′ Bella giocata di Pesce che salta un uomo e la mette in mezzo, il pallone giunge a Scognamiglio che prova un tiro all’altezza del dischetto del rigore che viene respinto. Sul contropiede successivo, fermato Luogo in fuorigioco. L’azione avrebbe portato al calcio di rigore per gli ospiti per un fallo su Fiore se non fosse stata fermata

30′ Cross di Giannini dalla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore granata, arriva Di Dona che serve Pesce che tocca la sfera di petto, ma c’è l’intervento di Petriccione a bloccare l’attaccante partenopeo

24′ Tiro di Gioielli: pallone a lato

18′ Fase di stallo del match

11′ Occasione Napoli: grande lancio di Di Leo per Pesce che spreca davanti a Petriccione che respinge il tentativo dell’azzurrino

10′ Palla in verticale di Fiore per Luongo che prova un tiro, ma l’attaccante della Salernitanta viene fermato in fuorigioco

7′ Ammonito Garofalo per un fallo su Scognamiglio

5′ Sul corner successivo, non accade nulla di pericoloso

5′ Cross basso di Dona, gli ospiti salvano in angolo

2′ Goaaaal del Napoli: cross di Di Dona dalla destra, pallone prolungato sul secondo palo e Marranzino porta in vantaggio gli azzurrini

1′ Annullato goal al Napoli dall’arbitro perché dalla rimessa laterale battuta dagli azzurrini non c’è stato nessun tocco di alcun calciatore

Iniziata la gara

Al Kennedy è presente anche Emanuele Calaiò. Ora, l’ex giocatore del Napoli è un dirigente del settore giovanile della Salernitana. Ecco l’immagine:

Ecco le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): 1 Boffelli, 2 Di Leo, 3 Giannini, 4 Gioelli, 5 Frulio, 6 Pontillo, 7 Di Dona, 8 Flora, 9 Pesce, 10 Marranzino, 11 Scognamiglio a disp. 12 Provitolo, 13 Palmini, 14 Pietropaolo, 15 De Pasquale, 16 Di Palma, 17 Salierno, 18 Massa, 19 Spavone, 20 Esposito all. Bevilacqua

Salernitana: 1 Petriccione, 2 Landi, 3 Casola, 4 Guerra, 5 Di Maio, 6 D’Amore, 7 Fiore, 8 Iuliano, 9 Luongo, 10 Lamberti, 11 Garofalo a disp. 12 Abate, 13 Signoriello, 14 Belvedere, 15 De Santis, 16 Carbone, 17 Memoli, 18 Lanari, 19 Abitino, 20 Marzochella. all. De Santis