IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Napoli attende l’Inter capolista: i nerazzurri vogliono continuare la marcia dappertutto

La sconfitta casalinga contro il Lecce ha ridotto al lumicino le speranze Champions del Napoli ed anche per questo la Coppa Italia appare come una delle principali opportunità del Napoli in questa stagione. Gli azzurri sono impegnati contro la neo capolista di serie A Inter, reduce dalla rimonta nel derby. Le due squadre stanno vivendo momenti totalmente differenti. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

COPPA ITALIA = Il cammino dei nerazzurri è stato fluido fino alla semifinale: agli Ottavi la squadra di Conte si è liberata facilmente del Cagliari con un netto 4 a 1 (protagonista Lukaku) mentre qualche difficoltà in più è arrivato ai Quarti dove l’Inter ha battuto la Fiorentina 2 a 1 grazie alle reti di Candreva e Barella

PROBABILE FORMAZIONE = Complice il momento decisivo in campionato e l’assenza di Handanovic, Conte farà qualche cambio e torneranno sicuramente Bastoni e Lautaro, squalificati nel derby. Ecco la probabile:

INTER (3-5-2): Padelli; Bastoni, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

LA STELLA = Romelu Lukaku è stato vittima di numerose critiche in estate e tanti tra i tifosi nerazzurri apparivano scettici sul sostituto di Mauro Icardi. Il centravanti sta smentendo tutti e sta trascinando la squadra in tutte le competizioni. 17 gol in campionato e 21 complessivi sono solo una parte infatti del lavoro che Romelu compie in ogni gara. Il belga è indispensabile per il gioco del tecnico pugliese.

I PRECEDENTI = Sarà l’undicesimo confronto in Coppa Italia tra Inter e Napoli: cinque successi nerazzurri, contro i due partenopei. Quattro sfide sono finite in pareggio, con due di queste che si sono concluse ai rigori: nel 1997 dal dischetto ebbe la meglio il Napoli, nel 2011 fu l’Inter a passare il turno.

TERNA ARBITRALE = Ecco la terna arbitrale del match:

CALVARESE

RANGHETTI – LONGO

IV: LA PENNA

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI

A cura di Mario Tramo