Il Napoli non si faccia distrarre, conservi la ferocia per prendersi il sogno

L’imperativo è non distrarsi, mantenere l’atteggiamento che ha Spalletti in conferenza stampa nel fissare l’obiettivo e non abbassare mai la tensione neanche per un attimo. Il Napoli deve fare così, con la consapevolezza nei propri mezzi, la concentrazione e la serietà che ha avuto in questa fase, portandosi a +16 in attesa della gara dell’Inter di stasera. Il cammino è ancora lungo, mancano sedici partite e, se l’Inter riuscirà a dare continuità ai successi contro Cremonese e il Milan, il Napoli dovrà farsi trovare pronto con le mani sul manubrio perché basta poco per rimettere in discussione gli equilibri. Un sogno atteso 33 anni e un’occasione irripetibile meritano la concentrazione massima in ogni occasione.

Il primo quarto d’ora di Napoli-Cremonese è un segnale, è stato necessario un recupero di Lozano al 9’ su Vasquez per evitare problemi più seri. Nell’approccio alla gara il Napoli è un parso un po’ sufficiente, lezioso, disordinato nella gestione della palla, poi si è gradualmente messo a posto e ha messo in mostro le sue straordinarie qualità, quelle che valgono un percorso da record. I numeri ormai rappresentano una collezione d’autore: 59 punti su 66, nona vittoria consecutiva al Maradona, miglior attacco, miglior difesa, 76 gol fatti in 29 gare ufficiali con la media di 2,6 reti a partita. Diciassette gol sono arrivati dalla panchina, significa che il 22,4% delle reti sono realizzati dai subentranti.

Inizia la fase Champions, il Napoli s’affida alla qualità del suo organico

Il Napoli, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ha goduto di quattro settimane tipo, un mese con la squadra al completo e giocando solo nel weekend. Inizia ora una nuova fase, con la Champions che può togliere energie. Il Napoli ha una rosa profonda, di qualità, ricca di soluzioni e Spalletti finora l’ha gestita in maniera brillante ribadendo costantemente che quest’occasione irripetibile impone di dare priorità alla sfera collettiva rispetto a quella individuale. Nella prima fase l’Europa non ha tolto nulla, il Napoli ha portato a casa il primato nel girone di Champions davanti al Liverpool e costruito un grande percorso in campionato.

Le gare ad eliminazione diretta, anche sul doppio confronto, sono differenti, determinano una fatica mentale maggiore. Il Napoli deve approcciarsi alla Champions con entusiasmo e leggerezza, senza porsi limiti, con la consapevolezza di poter scrivere altre pagine di storia in un’annata magica.

È probabile che, viste le tre gare in otto giorni tutte in trasferta contro Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli, Spalletti torni alle tre-quattro rotazioni per mantenere freschezza atletica e mentale. Ci sono ballottaggi e alternanze già pronte come quella tra Politano e Lozano, Mario Rui e Olivera, Elmas e Zielinski. Uno dei punti di forza di questo gruppo è la capacità di sentirsi tutti partecipi. Il doppio impegno, vista anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, rappresenta una strada in cui lanciarsi con la forza di quest’organico.

Date al popolo napoletano la possibilità di godersi in pieno quest’annata

Ieri sera contro la Cremonese le bandiere in curva B, qualche sciarpa in più del solito hanno generato un’adrenalina nuova, consona al cammino del Napoli in attesa che tornino bandiere, megafoni, tamburi perché persiste ancora il divieto imposto dopo gli scontri di Badia al Pino Est. Venerdì a Reggio Emilia il settore ospiti sarà ancora chiuso, ci saranno tifosi del Napoli residenti al Nord in tutte le tribune del Mapei Stadium ed è probabile che scene simili si verificheranno anche ad Empoli. È l’onda lunga della sciocchezza perpetrata a Badia al Pino Est, degli scontri tra tifosi di Roma e Napoli. Un’idiozia che si combatte arrestando chi ha sbagliato, non togliendo il colore dalle curve del Napoli mentre a Roma, invece, tutto è consentito.

“Adda passa a nuttata”, ci insegna Eduardo. L’auspicio è che nel mese di marzo tutto il popolo napoletano possa godersi questa cavalcata.

Ciro Troise