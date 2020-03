Lazio, il dott. Pulcini: “Lotito si è arrabbiato ma ha accettato lo stop degli allenamenti”

Il dott. Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, si è espresso sul tema della ripresa degli allenamenti per i club professionistici: “Lotito voleva che ci si allenasse? Non posso dargli torto perché lui ha visto il decreto, che comunque permette gli allenamenti all’aperto. Noi senza avvisarlo abbiamo fatto con Tare, Peruzzi e i giocatori e gli abbiamo detto di andare tutti a casa, lasciando venire solo casi ‘gravi’ e particolari’. Ho accettato la proposta di arrivare fino a domenica, ma poi abbiamo allungato fino al 21 per la ripresa. in questo caso sono io carente di comunicazione, dovevo dirlo prima a Lotito. Ma io ho deciso come direttore sanitario, gli ho detto che ho deciso così, lui si è arrabbiato ma ha detto che gli sta bene. Lui anche ha a cuore la salute dei giocatori. Colleghi di altre società, di cui non posso fare nomi, si troveranno lunedì ad andare in campo a dire al presidente o all’allenatore che non si possono allenare. Gli abbiamo detto ‘tu vai e diglielo’, se necessario si cercassero un altro medico. Noi siamo disponibili a dimetterci tutti in blocco, davanti a una cosa così grave. Lo sport deve dare l’esempio, c’è prima il rispetto e la salute. In Inghilterra aspettano che stia male il 60% delle persone per fermarsi. Come mai tanti calciatori contagiati? Alla fine di un allenamento o di una gara i giocatori hanno le difese immunitarie bassissime e per questo si sconsigliano baci e abbracci mentre si consiglia il riposo. Per questo i giocatori che hanno giocato sono più facilmente contagiabili. A tutti ho disposto qualcosa per rinforzare l’organismo, gli ho fatto prendere 1 grammo di vitamina c e 25mila unità di vitamina d al mese. L’alimentazione deve essere alcalina, devono bere parecchio, non esagerare con i formaggi e devono mantenere costante la temperatura corporea, tenendola magari intorno ai 21-22 gradi. Lavare le mani? Il coronavirus si prende per via aerea. Lavandoti sempre le mani distruggi il mantello idrolipidico, protettore naturale contro i batteri. Non eccediamo nell’uso di amuchina, altrimenti diventiamo più vulnerabili”.