Benevento, il ds Foggia: “Il calcio deve riprendere per sopravvivere, al di là delle classifiche”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Si deve riprendere? Il primo aspetto è sicuramente quello della Salute pubblica, ma tutto il sistema calcio deve riprendere per sopravvivere. Parliamo di Serie A e B, ma qui ci sono tantissime squadre nelle serie minori che non potrebbero sopravvivere senza la ripresa delle attività. Mercato? Ci stiamo al momento preparando alla ripresa ed al rispetto dei protoccoli, per il mercato si sta cercando di portare avanti dei discorsi avviati nei mesi scorsi. Al di là delle voci su Giovinco e Mandzukic abbiamo le idee ben chiare, chi verrà dovrà spossare a pieno la nostra filosofia e capire bene la nostra realtà. Apertura e clausura come in Sud America è un’opportunità? Ci sono diverse ipotesi oggi bisogna capire la soluzione migliore per salvare il calcio. Attorno a questo sport non ci sono solo i protagonisti, ma tante famiglie. Non parlo da primo in classifica in questo momento, l’esigenza di ripartire è evidente”.