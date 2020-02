VIDEO – 14 febbraio 1988, poker del Napoli all’Avellino: gol capolavoro di Maradona

Il giorno 14 febbraio il Napoli ha giocato quattordici partite, dieci in serie A, due in serie B, una in coppa Italia ed una in Europa League, ottenendo tre vittorie e sei pareggi, con cinque sconfitte.

Ricordiamo il 4-0 all’Avellino nella quarta di ritorno della serie A-1987/88

Questa è la formazione schierata da Ottavio Bianchi:

Garella; Ferrara, Francini; Bagni (76′ Sola), Ferrario, Renica; Careca, De Napoli, Giordano (79′ Carnevale), Maradona, Romano

I gol: 17′ Renica, 19′ Francini, 22′ Maradona, 64′ Romano

Dopo diciotto giornate il Napoli era primo con quattro punti sul Milan che, poi, effettuò il sorpasso nel finale di stagione e vinse lo scudetto.

Nel giorno di San Valentino un poker all’Avellino. Uno dei quattro gol fu di Giovanni Francini. Sono 17 i gol del difensore in 250 presenze in maglia azzurra: 10 nelle 184 partite di serie A, 4 nelle 41 di coppa Italia e 3 nelle 24 in Europa. Ha giocato la supercoppa italiana, contro la Juventus.

Fonte: sscnapoli