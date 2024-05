8° edizione del trofeo AEG: il 31 maggio la conferenza stampa di presentazione

Il torneo si disputerà dal 31 maggio al 16 giugno, venerdì 31 maggio la presentazione nella sala “Francesco De Sanctis” della Regione Campania con l’assessore Fortini e l’agente Fifa Mario Giuffredi

Per l’ottavo anno consecutivo la Micri rende il centro sportivo San Michele a Volla un’oasi del calcio giovanile, con tantissimi bambini pronti a sfidarsi dal 31 maggio al 16 giugno. S’affronteranno ben quattordici squadre professionistiche: la Roma, il Napoli, il Torino, il Bologna, il Cagliari, l’Empoli, il Frosinone, la Juve Stabia, la Salernitana, lo Spezia, il Modena, la Spal e il Benevento. Animeranno per circa due settimane le giornate ormai estive del nostro territorio i ragazzini di quattro classi d’età: 2011, 2012, 2013 e 2014. Saranno in campo anche tanti bambini nati tra il 2015 e il 2017 delle scuole calcio campane, che renderanno ancora più affascinante le giornate del mese di giugno al centro sportivo San Michele a Volla.

Il torneo avrà una presentazione in grande stile con una conferenza stampa svolta in una sede istituzionale di spessore: la Sala Giunta della Regione Campania nella splendida location di Santa Lucia, grazie alla vicinanza dell’assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili Lucia Fortini per l’iniziativa realizzata dalla Micri. La conferenza stampa si terrà venerdì 31 maggio, il giorno in cui prenderà inizio il torneo, alle ore 16:30 con la presenza di tante personalità illustri:

L’assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini

Il presidente del C.R. Campania Figc Lnd Carmine Zigarelli

Il vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti Christian Mossino

Il presidente della scuola calcio Micri Michele Visone

Il responsabile della comunicazione del gruppo AEG Pubblicità Giuseppe Accardo

L’agente Fifa Mario Giuffredi, amministratore unico della Marat Football Management, agenzia partner del torneo

Modera il giornalista Ciro Troise

L’appuntamento è per venerdì 31 maggio alle ore 16:30 alla Sala Francesco De Sanctis della Regione Campania in via Santa Lucia, 81.