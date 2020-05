Torna la Bundesliga. Bayern, Rummenigge: “Grazie medici. Tutti rispettino le linee guida”

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge si è detto contento di poter tornare in campo a metà maggio e ha voluto ringraziare i medici che hanno lavorato per far sì che questo fosse possibile: “Non vediamo l’ora di poter ricominciare a giocare. Questo garantirà che le decisioni sportive vengano affidate al campo e non a un tavolo verde. – continua Rummenigge a Kicker.de – Voglio ringraziare la DFL e la task force della sanità per l’eccellente soluzione organizzativa e medica che hanno trovato e che permetterà di ripartire. Ora faccio un appello a tutti i soggetti coinvolti affinché seguano le linee guida in maniera esemplare e disciplinata”.