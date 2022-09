Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV:

“Il Napoli non ha giocato con dieci uomini in area di rigore. Entrambe ripartivano. Chi dominava creava le condizioni per tenerti basso e creare occasioni. Il gol di Simeone nasce proprio dallo stesso Simeone: quando lavora quella palla e rientra sul campo, ha un centrale in ritardo. Questa grandissima partita l’abbiamo vista senza Osimhen e Leao, cosa dobbiamo chiedere di più?”.