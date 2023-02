Adani: “Il Napoli è superiore all’Eintracht, lecito non attendersi sorprese”

Daniele Adani, ex difensore italiano e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, commentando la situazione delle squadre italiane in Champions League: “L’Eintracht non avrà Kolo Muani e il Napoli è nettamente superiore: lecito non attendersi sorprese. Milan e Inter, invece, non devono fare l’errore di speculare sul vantaggio dell’andata. Devono andare a Londra e a Oporto con l’idea di fare gol a tutti i costi e non guardare il cronometro. Chi ha il compito più difficile? Ancora il Milan, perché mi aspetto un Tottenham diverso dall’andata”.