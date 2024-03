Adani: “Per il Napoli vincere contro la miglior Juve è un gran merito”

Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva:

“In termini di occasioni che secondo me è il primo dato che va valutato, la Juventus ha creato tanto e in situazioni favorevoli se Vlahovic aveva tirato via le castagne dal fuoco in altre gare, contro il Napoli ha sbagliato ma la Juventus oggi ci è arrivata tanto e con uomini diversi quindi maggior risalto al merito al Napoli che ha vinto contro una Juventus in palla, la migliore di quest’anno in termini di produzione offensiva. Il gol è la cosa più importante ma quello che determina una gara fatta bene è quanto produci e la Juventus ha tirato tanto in porta. Corsa Champions? Da sottolineare il campionato del Bologna, vedremo L’Atalanta nello scontro con la Juve, poi c’è la Roma che è quinta mentre l’Inter fa un campionato a parte”.