Ag. Ahmedhodzic: “Ho parlato con Atalanta e Napoli”

Markus Rosenberg, agente di Anel Ahmedhodzic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com‘. Il difensore centrale del Malmo è in orbita Atalanta e Napoli, come affermato dallo stesso procuratore: “Posso confermare, ho parlato con Atalanta e Napoli. Anche con altri club, ma queste due sono le opzioni più concrete. Non posso dire molto altro, nulla è firmato e tutto è possibile. L’Italia esercita un grande fascino, è un paese dalla grande cultura e gli ultimi Europei lo dimostrano. E c’è un grande campionato con squadre di qualità. Certamente Anel lo vedrei bene già ora nel massimo campionato italiano, è pronto. Ma, come già detto, tutto può accadere“.