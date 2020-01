Ag. Hysaj: “Il rinnovo sta andando per le lunghe, possiamo anche decidere di non aspettare più e andare via”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato del futuro del calciatore, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Elseid Hysaj, col nuovo allenatore, sta tornando sui suoi livelli di sempre. Significa che sente tantissimo la fiducia dell’allenatore e si sta esprimendo al meglio in questa parte di campionato. Il calciatore ha sempre avuto a cuore le sorti del Napoli, quindi il ragazzo vuole continuare in questo modo e fare del suo meglio. In questo momento c’è bisogno di certezza alla squadra”.

Poi aggiunge: “Rinnovo contrattuale? Se va così per le lunghe possiamo anche decidere di non rinnovare più senza aspettare il Napoli e fare altre scelte. Se uno vuole rinnovare può farlo in cinque minuti, se c’è la volontà non ci vuole niente a prolungare un contratto ad un calciatore. Possiamo anche decidere di andare via in estate, troppe lungaggini. In questo momento servirebbero segnali per dare certezze ai tesserati, ma ciò non avviene. Ripeto, possiamo anche decidere di non aspettare più e non rinnovare”.