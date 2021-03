Ag. Kaio Jorge: “Vuole giocare in Europa, il Napoli è un grandissimo club. Contatti? Vi spiego”

Carlos Neto, agente di Kaio Jorge, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal‘, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sull’interesse del Napoli nei confronti di Kaio Jorge posso dire che tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza in Europa. Napoli, poi, è un grandissimo club, dove ha giocato un talento assoluto come Diego Armando Maradona oltre a calciatori brasiliani come Careca ed Alemao che hanno fatto la storia del club napoletano.

Non ho avuto alcun contatto diretto col il Napoli ma non mi meraviglia che Kaio Jorge possa piacere così come piace ai principali club europei: è un attaccante moderno, con classe, talento e fantasia brasiliana, può rende bene in area di rigore ma aiuta la squadra anche fuori dall’area, dove partecipa al gioco e si fa trovar pronto”.